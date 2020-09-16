حازم إمام: شخصية كارتيرون غير منضبطة.. الأجانب يستغلون الأهلي والزمالك

هاجم حازم إمام نجم الزمالك ومصر السابق استقالة باتريس كارتيرون المفاجئة من منصب المدير الفني للأول.

وصرح حازم عبر البرنامج الإذاعي (وان تو) "ما فعله كارتيرون (مقلب صعب جدا)، وليس مفهوما بالنسبة لي، والمفاجأة باستعداده لسداد الشرط الجزائي 250 ألف دولار، إنها مفاجأة بجميع المقاييس لجماهير الزمالك ومصر بشكل عام".

وأضاف "لا توجد أي مقدمات نهائيا لما فعله كارتيرون، بل لأول مرة منذ فترة نجد هدوءا تاما بين الإدارة والمدير الفني، لقد فاز ببطولتين وهزم الأهلي، والإدارة تدعمه رغم التعثر في بعض المباريات بالدوري، وكل المؤشرات تؤكد استعداد الزمالك بكل قوة لدوري الأبطال".

وتابع "من يفعل ذلك (بشأن استغلال بند في عقده للرحيل وسط الموسم) قد يكرره مع ناد آخر، ويدل على شخصية غير منضبطة، خاصة أن التوقيت صعب، لأن الدوري ما زال مستمرا وهناك منافسة على المركز الثاني لم تحسم بعد، ولم يجد أمرا سيئا في الزمالك، بل استعاد اسمه في الوطن العربي بشكل كبير بالفوز بالسوبر المصري والإفريقي وإقصاء الترجي من دوري الأبطال".

واستطرد حازم إمام "كان لابد من مراعاة كل هذه الأمور، مع اعترافي بأهمية العامل المادي".

وواصل "أتمنى أن يتم حل الأمر سريعا، لا نتصور هذه الخلخلة من الخارج، ما بالكم باللاعبين الذين يتعاملون يوميا مع المدير الفني، كان الله في عون أي مدرب يتولى المسؤولية خلال هذه الفترة مع ضغط جدول الدوري واللعب كل 3 أيام".

وتابع "لا أعتقد أن كارتيرون سينتقل لبيراميدز وسط الموسم بل مع بداية الموسم الجديد مثلما يتردد اسم ريني فايلر في الفترة الأخيرة".

وأتم تصريحاته "لا أقصد كارتيرون فقط، المدربون الأجانب الذين يأتون للعمل في مصر "عاديين جدا" ويعتبرون الأهلي والزمالك محطة لخطوة مادية أفضل، لذا أطالب بثقل إمكانيات المدرب المصري ومنحه فرصة أكبر وكافة الامتيازات التي يتمتع بها الأجنبي".

وأعلن الزمالك تعيين طارق يحيى مدربا للفريق بشكل مؤقت لحين التعاقد مع مدرب أجنبي.

ورحل كارتيرون فجأة بدفعه الشرط الجزائي في عقده الذي كان ممتدا لنهاية موسم 2020-2021.

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