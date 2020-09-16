الحضري لـ بادجي: سعيد جدا بمستواك.. ننتظرك في مباراة حسم الدوري

الأربعاء، 16 سبتمبر 2020 - 13:56

كتب : FilGoal

الحضري - بادجي

نشر عصام الحضري أيقونة مصر والأهلي السابق صورة مع أليو بادجي مهاجم الأخير موجها رسالة تشجيعية للاعب السنغالي.

أليو بادجي

النادي : الأهلي

الأهلي

وكتب الحضري عبر تويتر "صديقي العزيز أليو بادجي، سعيد جدا بمستواك ومبسوط من شغلي معاك في فترة التوقف وياللا يا بطل عايزين نشوف الشغل ده في حسم الدوري المباراة اللي جاية".

وشارك بادجي، المنتقل إلى الأهلي في يناير الماضي، في 16 مباراة مع الفريق الأحمر وسجل 4 أهداف.

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ويحتاج الأهلي لفوز وحيد ليتوج رسميا بلقب الدوري للمرة 42 في تاريخه.

ويلعب الأهلي ضد مصر للمقاصة يوم السبت في الجولة 28 من الدوري.

وكاد الأهلي يحسم اللقب يوم الإثنين لكنه تعادل ضد مضيفه الاتحاد بنتيجة صفر-صفر.

ويستعد الأهلي لمواجهة مرتقبة ضد الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

يلعب الذهاب في الدار البيضاء في 17 أكتوبر وبعد 6 أيام يستضيف الإياب.

وفي حال عبور المارد الأحمر للنهائي يواجه الرجاء أو غريمه التقليدي الزمالك.

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