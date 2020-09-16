كومان: علينا بيع لاعبين أولا قبل ضم ديباي

أوضح رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة موقف ناديه من صفقة ممفيس ديباي لاعب ليون الذي ارتبط اسمه بالانتقال للبلوجرانا هذا الصيف.

وأفادت جريدة دي تيليجراف أشهر الصحف الهولندية قبل يومين بأن اللاعب سيوقع على عقد يربطه بالبلوجرانا حتى صيف 2024، لكن رئيس النادي الفرنسي نفى ذلك (التفاصيل).

وقال كومان في تصريحات لشبكة فوكس سبورت: "علينا أولا بيع لاعبين قبل الدخول في صفقة ديباي".

ويسعى برشلونة للتخلي عن أرتورو فيدال الذي اقترب من إنتر ميلان (التفاصيل)، ولويس سواريز الذيي تعقدت صفقة انتقاله ليوفنتوس (التفاصيل).

التقرير الهولندي أوضح أن قيمة صفقة ديباي ستبلغ 25 مليون يورو، وأن برشلونة يرغب في الإعلان عن الصفقة رسميا خلال هذا الأسبوع.

ويتبقى موسم وحيد في عقد ديباي مع ليون.

وعلق كومان على أزمة ليونيل ميسي مع النادي بقوله "ما حدث كان خلافا بين ليونيل وإدارة برشلونة، لقد تحدثت معه وسيبذل كل جهده من أجل الفريق كما هو الحال دائمًا".

وكان ليو ميسي قد أعلن استمراره في برشلونة والتخلي عن رغبة رحيله، بعد أن أخبره جوسيب ماريا بارتوميو رئيس النادي بضرورة دفع مبلغ 700 مليون يورو لو أراد فسخ التعاقد.

جدير بالذكر أن رونالد كومان المدير الفني الجديد لبرشلونة كان أول من استدعى ديباي للانضمام لصفوف منتخب هولندا حين كان يتولى تدريب المنتخب البرتقالي.

ديباي صاحب الـ26 عاما انضم إلى ليون في يناير 2017 قادما من مانشستر يونايتد بمبلغ 16 مليون يورو، وسجل هاتريك في أولى جولات فريقه ليون ضد ديجون في الدوري الفرنسي لموسم 20\21 الجديد، والتي فاز بها بنتيجة 4-1.