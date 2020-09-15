راك 1: انتقال سواريز لـ يوفنتوس يتعطل بسبب الجنسية

يبدو أن عملية انتقال الأوروجوياني لويس سواريز إلى صفوف يوفنتوس الإيطالي قد تعطلت.

وحسب إذاعة "راديو كتالونيا" فأن محاولات اللاعب للحصول على الجنسية الإيطالية ستتأخر لما بعد 6 أكتوبر –موعد نهاية سوق الانتقالات الصيفية- وهو ما يعني أن اللاعب سيغيب عن انطلاق الدوري الإيطالي وكذلك دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

وأضاف التقرير أن المهاجم يود البقاء في ملعب كامب نو للموسم الجاري وليس لديه خيارات أخرى.

وحسب وسائل الإعلام الإسبانية فأن سواريز قد يبقى في إسبانيا وينضم لـ أتليتكو مدريد الإسباني عوضا عن الانتقال لإيطاليا. (طالع التفاصيل)

ولا زال اسم برشلونة مرتبطا بالأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر إلا أن النادي الإيطالي يرفض التخلي عن نجمه.

سواريز (33 عاما) يلعب في برشلونة منذ 2014 بعد انتقاله قادما إليه من ليفربول مقابل 82 مليون يورو.

ويعد سواريز الهداف التاريخي الثالث لـ برشلونة برصيد 198 هدفا من 283 مباراة، كما صنع 109 هدفا خلال نفس الفترة.

لكن مع قدوم رونالد كومان المدرب الجديد لـ برشلونة، تم إخبار سواريز بالاستغناء عن خدماته.