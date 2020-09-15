المدير الرياضي لـ برشلونة: فيدال في طريقه لـ جوسيبي مياتزا

الثلاثاء، 15 سبتمبر 2020 - 18:21

كتب : FilGoal

فيدال

أوضح رامون بلانس المدير الرياضي لـ برشلونة أن صفقة أرتورو فيدال إلى إنتر تقترب من الإتمام.

وقال بلانس في المؤتمر الصحفي: "أود أن أشكر فيدال على الموسمين اللذين قضاهما مع الفريق".

وشدد بلانس أن الصفقة لم تتم بشكل رسمي لكن اللاعب في طريقة لملعب جوسيبي مياتزا معقل إنتر.

أخبار متعلقة
راك 1: فيدال يسافر لإيطاليا لإتمام تعاقده مع إنتر سكاي إيطاليا: إنتر واثق من إتمام صفقة فيدال هذا الأسبوع راكيتيتش: فيدال كان يشارك لأنه صديق ميسي؟ لا أعلم.. قبلت بعض القرارات لمصلحة الفريق سكاي إيطاليا: فيدال سينضم مجانا إلى إنتر.. الأمر مسألة وقت

وأضاف "المفاوضات مع فيدال وصلت لمراحل متقدمة، هو لاعب ذو قلب كبير".

وأتم "الصفقة لم تتم بعد، ولذلك لا يمكنني تأكيد قيمة الانتقال".

وكانت شبكة "سكاي إيطاليا" قد كشفت أن الصفقة ستكلف إنتر 500 ألف يورو بالإضافة لحوافز مرتبطة بالأداء.

وسبق لـ فيدال قضاء 4 سنوات ناجحة في الدوري الإيطالي رفقة يوفنتوس، وبالتالي يستعد للعمل مجددا مع مدربه السابق أنطونيو كونتي، لكن هذه المرة في صفوف الغريم إنتر.

فيدال (33 عاما) انضم إلى برشلونة في صيف 2018 قادما من بايرن ميونيخ الألماني مقابل 18 مليون يورو.

وخاض فيدال مع برشلونة 96 مباراة على مدار موسمين، سجل خلالها 11 هدفا، وصنع 10 أهداف.

برشلونة إنتر فيدال
نرشح لكم
أخر الأخبار
مران الزمالك – تأهيل لـ حازم إمام وعبد الله جمعة.. وبرنامج خاص لـ أوباما 7 دقيقة | الدوري المصري
مصدر بالأهلي لـ في الجول: النادي يعمل على حسم صفقة البلايلي رغم صعوبتها 35 دقيقة | الدوري المصري
أوباميانج بعد تجديد تعاقده: أريد أن أصبح أسطورة في أرسنال 37 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مصيلحي: ثقتي في طلعت يوسف بلا حدود.. نقف بقوة خلف كافة قراراته 37 دقيقة | الدوري المصري
فوضى في البرازيل - اعتراضا على هدف.. الشرطة تتدخل وتطلق رذاذ الفلفل على اللاعبين 41 دقيقة | أمريكا
مورييل يحذر يوفنتوس: الفوز لن يكون سهلا 45 دقيقة | أوروبا
المدير الرياضي لـ برشلونة: فيدال في طريقه لـ جوسيبي مياتزا 48 دقيقة | أوروبا
مصدر بالأهلي لـ في الجول: لا مفاوضات لضم بانون حتى الآن.. والأولوية للمدافع المحلي 49 دقيقة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت الدوري المصري - الاتحاد (0)-(0) الأهلي 2 وفاة عزمي مجاهد متأثرا بكورونا 3 صور أغلفة الصحف الإنجليزية - ماذا قالت عن صلاح بعد "هاتريك" البداية مع ليفربول 4 جاري نيفيل: صلاح سيتخطى ماني بسبب "أنانيته" مثل رونالدو وروني.. رأيت ملامح من ميسي فيه
قد ينال إعجابك