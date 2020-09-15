المدير الرياضي لـ برشلونة: فيدال في طريقه لـ جوسيبي مياتزا

أوضح رامون بلانس المدير الرياضي لـ برشلونة أن صفقة أرتورو فيدال إلى إنتر تقترب من الإتمام.

وقال بلانس في المؤتمر الصحفي: "أود أن أشكر فيدال على الموسمين اللذين قضاهما مع الفريق".

وشدد بلانس أن الصفقة لم تتم بشكل رسمي لكن اللاعب في طريقة لملعب جوسيبي مياتزا معقل إنتر.

وأضاف "المفاوضات مع فيدال وصلت لمراحل متقدمة، هو لاعب ذو قلب كبير".

وأتم "الصفقة لم تتم بعد، ولذلك لا يمكنني تأكيد قيمة الانتقال".

وكانت شبكة "سكاي إيطاليا" قد كشفت أن الصفقة ستكلف إنتر 500 ألف يورو بالإضافة لحوافز مرتبطة بالأداء.

وسبق لـ فيدال قضاء 4 سنوات ناجحة في الدوري الإيطالي رفقة يوفنتوس، وبالتالي يستعد للعمل مجددا مع مدربه السابق أنطونيو كونتي، لكن هذه المرة في صفوف الغريم إنتر.

فيدال (33 عاما) انضم إلى برشلونة في صيف 2018 قادما من بايرن ميونيخ الألماني مقابل 18 مليون يورو.

وخاض فيدال مع برشلونة 96 مباراة على مدار موسمين، سجل خلالها 11 هدفا، وصنع 10 أهداف.