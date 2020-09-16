جيرو: كنت مصرا على الرحيل لدرجة أنني كدت أنتقل لـ توتنام

الأربعاء، 16 سبتمبر 2020 - 13:17

كتب : FilGoal

أوليفييه جيرو مهاجم تشيلسي ضد كريستال بالاس

كشف أوليفييه جيرو مهاجم تشيلسي أنه كان قاب قوسين أو أدنى من خوض تجربة جديدة في العاصمة الإنجليزية لندن في يناير الماضي.

أوليفييه جيرو

النادي : تشيلسي

وقال الفرنسي في حواره مع So Foot:"خلال آخر 3 أيام من سوق الانتقالات، كنت في مكتب المدرب لإيجاد حل. تمنيت أن يجد تشيلسي بديلا لي".

وواصل اللاعب الأسبق لأرسنال "لم تكن الخيارات قليلة، كدت أنتقل للاتسيو، إنتر ميلان. كدت مصرا على الرحيل لدرجة أنني كدت أنتقل لتوتنام!".

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وأراد جيرو (33 عاما) الرحيل عن تشيلسي بعدما ابتعد عن التشكيل الأساسي للفريق في الموسم الماضي.

وشارك اللاعب الأسبق لمونبيلييه في 25 مباراة مع تشيلسي في الموسم الماضي وسجل 10 أهداف وأرسل تمريرة حاسمة.

ويلعب جيرو في تشيلسي منذ يناير 2018 حين رحل عن أرسنال مقابل 17 مليون يورو.

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