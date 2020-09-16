كلوب عن مستقبله: لماذا لا توجهون هذا السؤال لـ جوارديولا؟ قد أجدد عقدي مع ليفربول

الأربعاء، 16 سبتمبر 2020 - 12:57

كتب : FilGoal

كلوب غاضب من أداء ليفربول أمام ليدز يونايتد

يبدو أن يورجن كلوب مدرب ليفربول سئم توجيه أسئلة له عن مستقبله التدريبي، أين سيذهب بعدما يسدل الستار على مشواره مع ليفربول.

وقال الألماني في وقت سابق أنه سيرحل عن ليفربول بعدما ينتهي عقده مع النادي الإنجليزي في 2024، لكن يبدو أن قراره قد يتغير مع الوقت.

وصرح المدرب الأسبق لماينز ودورتموند في حواره مع ليروي ماتاتا في يوتيوب "كثيرون يسألونني هذا السؤال. لم أسمع أحدا يسأل بيب جوارديولا عن مستقبله رغم أن عقده ينتهي العام المقبل".

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وواصل كلوب "لدي 4 سنوات متبقية في عقدي وهي مدة طويلة. كثير قد يحدث خلال هذه الفترة، أفترض أنه خلال 4 سنوات سأفكر في مسألة تجديد عقدي".

وأتم "لو لم أجدد، سأذهب إلى أجازة. حين أترك ليفربول، لن أقبل مهمة جديدة في اليوم التالي. هذا مؤكد. سأستريح عاما بعد ليفربول".

ويقود كلوب فريق ليفربول منذ أكتوبر 2015 وتوج مع النادي بأربعة ألقاب.

ونجح كلوب في ما عجز عنه سابقوه، أعاد لقب الدوري لليفربول بعد غياب منذ موسم 1989-1990.

ونال كلوب جائزة أفضل مدرب في العالم العام الماضي بعدما قاد ليفربول للفوز بدوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي ومونديال الأندية.

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