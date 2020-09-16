تليجراف: ألي قد ينتقل إلى ريال مدريد مقابل بيل

الأربعاء، 16 سبتمبر 2020 - 12:39

كتب : FilGoal

جاريث بيل - ريال مدريد

قالت صحيفة تليجراف الإنجليزية إن توتنام يدرس إبرام صفقة تبادلية مع ريال مدريد يذهب بموجبها ديلي ألي إلى الأخير مقابل جاريث بيل.

جاريث بيل

النادي : ريال مدريد

توتنام هوتسبر

ويتفاوض توتنام مع بطل إسبانيا لاستعادة الويلزي بيل (31 عاما) وفقا لما ذكره وكيل أعمال الأخير.

واقترب رحيل بيل عن ريال مدريد بعدما ابتعد عن حسابات المدرب زين الدين زيدان في الآونة الأخيرة.

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وقد يعود بيل إلى فريق سبيرز الذي لعب له 6 مواسم.

وانتقل بيل إلى ريال مدريد في 2013 مقابل 101 مليون يورو ليكون آنذاك أغلى لاعب في تاريخ كرة القدم.

وشارك لاعب ساوثامبتون السابق في 251 مباراة مع ريال مدريد وسجل 105 أهداف وأرسل 68 تمريرة حاسمة.

وتوج مع الملكي بـ15 لقبا.

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ديلي ألي بيل ريال مدريد توتنام
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