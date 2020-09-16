خالد مرتجي يعلن شفائه وأسرته من كورونا

أعلن خالد مرتجي عضو مجلس إدارة الأهلي شفائه، وأسرته، من فيروس كورونا.

وكتب مرتجي عبر تويتر: " بفضل دعواتكم تعافينا أنا وعائلتي من مرض كورونا اللعين واشكر الله علي نعمة حب الناس التي التمستها من كم رسائل الدعم المليئة بالقلق في هذه المحنة".

وأردف "أشكر كل من تذكرني بدعوة أو برسالة او بمكالمة تليفونية وأعتذر عن عدم قدرتي الرد على هذا الكم الهائل اللهم دم علينا نعمة الصحة وحب الناس".

بفضل دعواتكم تعافينا انا وعائلتي من مرض كورونا اللعين واشكر الله علي نعمة حب الناس التي التمستها من كم رسائل الدعم المليئه بالقلق في هذه المحنه واشكر كل من تذكرني بدعوه او برساله او بمكالمة تليفونيه واعتذر عن عدم قدرتي الرد علي هذا الكم الهائل اللهم دم علينا نعمة الصحه وحب الناس pic.twitter.com/4J5Xzhi14t — Khaled Mortagy (@kmortagy) September 16, 2020

وتعرض مرتجي للإصابة بفيروس كورونا في نهاية أغسطس.

وحتى الآن، أثبتت التحاليل إصابة ثنائي الفريق علي لطفي وياسر إبراهيم، ومساعد ريني فايلر ديفيد سيزا، بفيروس كورونا.

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