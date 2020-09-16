وزارة الرياضة تدعم المصري ماليا

الأربعاء، 16 سبتمبر 2020 - 10:59

كتب : FilGoal

محمود وادي لحظة تسجيل هدف المصري الأول في حرس الحدود

أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن دعمها النادي المصري البورسعيدي بـ 2 مليون و750 ألف جنيها.

وقال بيان صادر عن الوزارة إن الدعم يأتي "للصرف على الأنشطة المختلفة وسداد التزاماته لدي الغير والمساهمة في دعم الاستقرار المالي والإداري بالنادي المصري البورسعيدي ودعم الالتزامات المالية المختلفة لدى النادي".

وقال وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي: "الدعم المقدم من وزارة الشباب والرياضة يأتي في إطار المساهمة في رفع العبء عن كاهل الأندية الرياضية ومراكز الشباب التي تقوم الوزارة بدعمها في مختلف محافظات الجمهورية".

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وأكمل " بعض الأندية والهيئات مازالت تعاني من تبعات فيروس كورونا خاصة فيما يتعلق بالمديونيات الخاصة بمعسكراتها وملاعبها وأنشطتها الرياضية".

وتقدم المصري مؤخرا للمركز الـ 12 في الدوري وله 3 مباريات مؤجلة.

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