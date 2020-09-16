حسام الزناتي يعلن موعدي نهاية الدوري وبدء الجديد.. ويتحدث عن أزمة الزمالك والقيد الإفريقي

الأربعاء، 16 سبتمبر 2020 - 01:33

كتب : FilGoal

حسام الزناتي - رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة

أعلن حسام الزناتي رئيس لجنة المسابقات موعد نهاية الموسم الجاري من الدوري والموسم الجديد من المسابقة.

وقال الزناتي عبر قناة "أون تايم سبورتس" عن الدوري: "المواعيد المُعلنة لجدول الدوري نهائية خاصة بعدما أجل الاتحاد الإفريقي مبارياته وأصبح لا يوجد عائق أمامنا".

وأضاف "الدوري سينتهي 29 أو 30 أكتوبر المقبل، والموسم الجديد سينطلق في الـ10 أيام الأخيرة من شهر نوفمبر".

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وعن كأس مصر قال: "سنلعب مباراتي دور الـ16 وبناء على هوية الصاعدين سنحدد الموعد المتبقي للمباريات".

وبسؤاله عن أزمة تحديد هوية المتأهلين للبطولات الإفريقية الموسم المقبل وفتح باب التسجيل يوم 20 أكتوبر علق "في ذلك الوقت سنكون خضنا 33 جولة من الدوري وأعتقد أن الأمر سيكون حُسم".

واستدرك "وإن لم يكن حُسم فهذا الموقف ليس غريبا فقد تعرضنا له من قبل وسنطلب استثناء من الاتحاد الإفريقي لعدة أيام لحين لعب الجولة الأخيرة من الدوري".

أما عن تحفظ الزمالك عن موعد لقاء حرس الحدود والمقرر إقامته قبل مواجهة الرجاء المغربي بستة أيام في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا قال الزناتي: "الالتباس حدث بسبب المواعيد القديمة لبطولة دوري أبطال إفريقيا".

وأوضح "الكل اعتقد أن الفارق الزمني بين المباراتين سيكون 5 أيام، ولكنه الآن 6 للأهلي والزمالك وبيراميدز".

وأردف "نتعامل مع الجميع بمسطرة واحدة وبمنتهى العدالة وأعتقد الأمر تم تفهمه".

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