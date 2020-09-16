مدرب الزمالك يكشف كواليس حديثه مع كارتيرون قبل رحيله عن الزمالك

الأربعاء، 16 سبتمبر 2020 - 01:15

كتب : إبراهيم رمضان

الزمالك ضد نادي مصر - كارتيرون وأحمد عبد الرؤوف

كشف أحمد عبد الرؤوف مدرب الزمالك السابق تفاصيل ما حدث مع باتريس كارتيرون فور علمه بقرار الرحيل عن النادي الأبيض.

وقال أحمد عبد الرؤوف لـFilGoal.com: "تفاجئت أنا وأمير عبد العزيز خلال المران بإبلاغ كارتيرون لنا بقرار رحيله عن النادي".

وواصل "حاولنا معرفة الأسباب التي دفعته لاتخاذ هذا القرار لكنه طلب الاحتفاظ بها لنفسه".

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وتابع "حاولنا إقناعه بالعدول عن قراره خاصة إننا أمامنا خطوات قليلة على التتويج ببطولة قارية وهذا حافز هام للاستمرار لكنه أصر على قراره".

وأتم أحمد عبد الرؤوف حديثه "أتمنى التوفيق للجهاز الفني الجديد في مهتمه في تلك الفترة الصعبة".

ورحل كارتيرون عن الزمالك بعدما دفع ربع مليون دولار قيمة الشرط الجزائي في تعاقده.

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