تاكيس جونياس: مفاوضات مع الزمالك؟ ليست رسمية.. أتمنى العودة لمصر

كشف تاكيس جونياس المدير الفني السابق لوادي دجلة عن وجود بعض الأشخاص يتواصلون معه لاستطلاع رأيه في تدريب الزمالك لكنه أكد إنها مفاوضات غير رسمية.

وتحدث المدرب اليوناني لقناة "النهار" قائلا: "يوجد حديث مع بعض الأشخاص في الزمالك لكنها ليست مفاوضات رسمية، المفاوضات الرسمية بالنسبة لي تعني الحديث مع رئيس النادي وليس مع وكلاء".

وأضاف "أنا حاليا أتواجد في اليونان ولست في مصر وأتمنى العودة في أقرب وقت فهدفي التدريب في مصر".

وبسؤاله هل جودة الزمالك ستساعده في تطبيق فلسفته التي تعتمد على الاستحواذ على الكرة أجاب "بالطبع فالزمالك يملك العديد من اللاعبين المميزين".

وأتم "الزمالك من أكبر أندية إفريقيا ولاعبوه قادرون على تطبيق أسلوبي".

وكان باتريس كارتيرون مدرب الزمالك رحل عن النادي بعد إبلاغه للإدارة بعدم رغبته في إكمال مهمته مع تحمله لقيمة الشرط الجزائي.

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