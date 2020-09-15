خبر في الجول - الزمالك لم يتواصل مع جاريدو حتى الآن

الثلاثاء، 15 سبتمبر 2020 - 23:51

كتب : FilGoal

جاريدو - النجم الساحلي - الأهلي

هل تواصل الزمالك مع خوان كارلوس جاريدو ليتولى منصب المدير الفني للفريق الأبيض خلفا للفرنسي باتريس كارتيرون؟

وعلم FilGoal.com أن خوان كارلوس جاريدو المدير الفني السابق للوداد المغربي لم تحدث معه أي مفاوضات لتولي تدريب الزمالك في الفترة المقبلة.

وانتشرت بعض التقارير تشير إلى ترشيح اسم المدرب الإسباني جاريدو لتولي منصب المدير الفني للزمالك خلفا للفرنسي باتريس كارتيرون.

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FilGoal.com علم من مصدر مقرب من المدير الفني الإسباني أنه لم يحدث معه أي مفاوضات حتى هذه اللحظة الماضية بشأن إمكانية توليه تدريب الزمالك.

وأعلن نادي الوداد عن فسخ التعاقد مع جاريدو بالتراضي بين الطرفين اليوم الخميس.

جاريدو (51 عاما) تولى تدريب الوداد يوم 25 فبراير الماضي، إذ قاد الفريق في 7 مباريات. فاز بثلاث مباريات، وتعادل في مباراتين وخسر مثلهما، وقادهم لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد عبور النجم الساحلي.

وسبق وتولى جاريدو تدريب الأهلي خلال الفترة من يوليو 2014 إلى مايو 2015 وحقق معهم الكونفدرالية الإفريقية، وكأس السوبر المصري.

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