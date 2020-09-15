في الجول يكشف – كواليس تولي طارق يحيى تدريب الزمالك

الثلاثاء، 15 سبتمبر 2020 - 22:58

كتب : FilGoal

طارق يحيى - الزمالك - ديكاداها

استقر مجلس إدارة الزمالك على تعيين طارق يحيى مدير قطاع الناشئين في النادي في منصب المدير الفني مؤقتا خلفا لباتريس كارتيرون الذي أبلغهم برغبته في الرحيل.

فما هي الكواليس؟

حسبما علم FilGoal.com فإن المدير الفني الجديد للزمالك تفاجأ بقرار كارتيرون بالرحيل عن النادي خاصة أن جاء بشكل غير متوقع.

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وبينما كان تواجد طارق يحيى في النادي ليباشر عمله في قطاع الناشئين ورد إليه استدعاء من قبل مجلس الإدارة وتم إبلاغه بتعيينه مدربا مؤقتا للفريق لحين التعاقد مع مدرب أجنبي جديد.

فما كان من طارق يحيى إلا الموافقة خاصة أن الزمالك يخوض الكثير من المباريات خلال فترة قصيرة.

ولا ينوي طارق يحيى إجراء تغييرات كبيرة في طريقة لعب الفريق التي كان يعتمد عليها كارتيرون خاصة أن من الصعب حدوث ذلك في منتصف الموسم.

وينوي طارق يحيى التركيز على العامل النفسي مع اللاعبين خلال الفترة المقبلة.

ويستعد الزمالك للقاء أسوان يوم الجمعة المقبلة في الجولة 28 من الدوري.

ولا تعد هذه هي المرة الأولى التي سيقود فيها طارق يحيى الزمالك من مقعد المدير الفني إذ سبق له قيادة الفريق في عام 2017.

وبعد ذلك تولى منصب المدرب المساعد في الجهاز الفني لنيبوشا يوفوفيتش.

وسبق لطارق يحيى قيادة الزمالك فنيا رفقة أيمن عبد العزيز خلال الموسم الجاري بعد رحيل ميتشو وقبل قدوم كارتيرون.

وكشف FilGoal.com في وقت سابق عن تعيين مدحت عبد الهادي في منصب المدرب العام وأيمن عبد العزيز في منصب المدرب.

بالإضافة للإبقاء على أمير عبد العزيز في الجهاز الفني بعدما كان يعمل ضمن مجموعة كارتيرون.

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