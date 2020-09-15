بمشاركة المحمدي.. أستون فيلا يحول تأخره لفوز بثلاثية في كأس الرابطة

نجح أستون فيلا في تحويل تأخره المبكر إلى فوز بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد ضد بورتون في دور الـ 64 من كأس الرابطة الإنجليزي.

وشارك أحمد المحمدي ظهير أيمن أستون فيلا في المباراة بالكامل بينما كان محمود تريزيجيه خارج القائمة.

وافتتح بورتون التسجيل في الدقيقة الثانية عن طريق كولين دانييل، بينما عادل أولي واتكينس النتيجة في الدقيقة 39.

وخطف جاك جريليتش الفوز في الدقيقة 88 قبل أن يعزز كينان دافيز النتيجة بهدف ثالث في الدقيقة 92.

وينتظر أستون فيلا المتأهل من بريستول سيتي أمام نورثامبتون في دور الـ 32 من المسابقة.

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