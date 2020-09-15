بنتيجة غير مفيدة للفريقين.. تعادل الإسماعيلي أمام المقاولون

الثلاثاء، 15 سبتمبر 2020 - 22:35

كتب : FilGoal

محمد مجلي - محمد عصام - الزمالك - المقاولون العرب

حسم التعادل نتيجة الإسماعيلي أمام المقاولون ضمن مباريات الجولة 27 في الدوري المصري.

وانتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق في نتيجة غير مفيدة للفريقين.

وتعتبر تلك المباراة هي الأولى لـ ريكاردو المدير الفني الجديد للإسماعيلي.

أخبار متعلقة
مواعيد مباريات الثلاثاء 15 سبتمبر 2020.. الإسماعيلي يواجه المقاولون و3 محترفين يلعبون في كأس الرابطة ريكاردو يركز على تصحيح أخطاء الإسماعيلي.. وسلبية تحاليل الفريق قبل مواجهة المقاولون استمرار غياب رباعي الإسماعيلي أمام المقاولون العرب مخطط أحمال المقاولون يشرح لـ في الجول: كيف وصل الفريق للمستوى البدني المثالي.. وعقوبة على الدهون الزائدة

وسجل محمد سمير الهدف الأول للإسماعيلي بالخطأ في مرماه في الدقيقة السابعة.

ونجح محمد الشيمي في معادلة النتيجة بالدقيقة 42 من تسديدة رائعة قبل نهاية الشوط الأول.

وكان الشوط الثاني هجوميا من الطرفين بحثا عن نقاط المباراة الثلاثة.

وارتفع رصيد المقاولون إلى 48 نقطة في المركز الثالث وبفارق أربع نقاط عن الزمالك صاحب الوصافة.

أما الإسماعيلي فارتفع رصيده إلى 31 نقطة في المركز العاشر وله مباراة مؤجلة أمام المصري.

ويلعب المقاولون مباراته المقبلة أمام الاتحاد السكندري يوم الأحد المقبل ضمن مباريات الجولة 28 من الدوري.

أما الإسماعيلي فيواجه إنبي يوم الإثنين في نفس الجولة.

اقرأ أيضا:

بيان رسمي من الأهلي بشأن التحكيم

وكيل اللاعب: بلايلي في الأهلي بنسبة 50%

في الدوري الإسماعيلي المقاولون
نرشح لكم
أخر الأخبار
فاروق جعفر: الزمالك من صنع اسم كارتيرون.. هل هناك فريق أفضل في الشرق الأوسط؟ الأمر مادي 8 دقيقة | الدوري المصري
مرتضى: كارتيرون أخبرنا فجرا أنه يريد السفر صباحا 11 دقيقة | الدوري المصري
حازم إمام: من يرحل عن الزمالك هو الخاسر الأكبر 31 دقيقة | الدوري المصري
في الجول يكشف – كواليس تولي طارق يحيى تدريب الزمالك 46 دقيقة | الدوري المصري
بمشاركة المحمدي.. أستون فيلا يحول تأخره لفوز بثلاثية في كأس الرابطة 59 دقيقة | أوروبا
هاني سعيد: كارتيرون؟ لا تضعوا اسم بيراميدز في كل شيء ساعة | الدوري المصري
بنتيجة غير مفيدة للفريقين.. تعادل الإسماعيلي أمام المقاولون ساعة | الدوري المصري
رسميا - قناة الزمالك تعلن رحيل كارتيرون.. وكواليس جلسة المدرب مع مرتضى ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت الدوري المصري - الاتحاد (0)-(0) الأهلي 2 وفاة عزمي مجاهد متأثرا بكورونا 3 صور أغلفة الصحف الإنجليزية - ماذا قالت عن صلاح بعد "هاتريك" البداية مع ليفربول 4 خبر في الجول - كارتيرون يبلغ الزمالك برغبته في عدم استكمال مهمته مع الفريق
قد ينال إعجابك