بنتيجة غير مفيدة للفريقين.. تعادل الإسماعيلي أمام المقاولون

حسم التعادل نتيجة الإسماعيلي أمام المقاولون ضمن مباريات الجولة 27 في الدوري المصري.

وانتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق في نتيجة غير مفيدة للفريقين.

وتعتبر تلك المباراة هي الأولى لـ ريكاردو المدير الفني الجديد للإسماعيلي.

وسجل محمد سمير الهدف الأول للإسماعيلي بالخطأ في مرماه في الدقيقة السابعة.

ونجح محمد الشيمي في معادلة النتيجة بالدقيقة 42 من تسديدة رائعة قبل نهاية الشوط الأول.

وكان الشوط الثاني هجوميا من الطرفين بحثا عن نقاط المباراة الثلاثة.

وارتفع رصيد المقاولون إلى 48 نقطة في المركز الثالث وبفارق أربع نقاط عن الزمالك صاحب الوصافة.

أما الإسماعيلي فارتفع رصيده إلى 31 نقطة في المركز العاشر وله مباراة مؤجلة أمام المصري.

ويلعب المقاولون مباراته المقبلة أمام الاتحاد السكندري يوم الأحد المقبل ضمن مباريات الجولة 28 من الدوري.

أما الإسماعيلي فيواجه إنبي يوم الإثنين في نفس الجولة.

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