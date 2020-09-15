كرة طائرة - سيدات الأهلي بطلات الدوري بالعلامة الكاملة بعد الفوز على الزمالك

نجحت سيدات الأهلي في التتويج بلقب الدوري المصري بالعلامة الكاملة بعد الفوز على الزمالك.

حسمت سيدات الأهلي المباراة بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد في ختام الموسم.

وتقدم الأهلي في الشوط الأول بنتيجة 25-20 قبل أن يعادل الزمالك النتيجة في الشوط الثاني 21-25.

وحسمت سيدات الأهلي الشوطين الثالث والرابع بنتيجة 25-19 و25-23.

وارتفع رصيد الأهلي إلى 66 نقطة دون خسارة أي مباراة ليتوج الفريق باللقب بالعلامة الكاملة.

أما الزمالك ففي المركز الثالث برصيد 50 نقطة وله مباراة مؤجلة مع فريق سبورتنج.

وحسم فريق الصيد المركز الثاني برصيد 54 نقطة بغض النظر عن نتيجة الزمالك أمام سبورتنج.

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