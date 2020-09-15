رضا عبد العال لـ في الجول: أوافق مبدئيا على تدريب طنطا.. ولكن

أبدى رضا عبد العال لاعب الأهلي والزمالك السابق موافقته على تدريب نادي طنطا بعد محادثة هاتفية جمعته برئيس النادي فايز عريبي.

وقال رضا عبد العال في تصريحات مقتضبة لـFilGoal.com: "جمعتني محادثة بفايز عريبي وهو رجل ذو قيمة كبيرة في الوسط الكروي وطلب مني تدريب نادي طنطا".

وأضاف "وافقت مبدئيا على العرض".

واستدرك "لكنني طلبت أولا أن أتابع مران الفريق غدا الأربعاء على الطبيعة".

وبسؤاله عن السبب قال: "لأحكم على اللاعبين بشكل أفضل".

وعن كونه يحلل مباريات الدوري فهو يعرف اللاعبين أوضح "لكن هناك بعض اللاعبين كانوا لا يلعبون لذا أود رؤيتهم، فهناك صالح جمعة في الأهلي ولا يشارك لذا أحتاج لرؤية كل اللاعبين في المران".

وبسؤاله عن مدة التعاقد أجاب "كل شيء سيتضح غدا بعد المران سأجتمع مع الإدارة ونتفق على كل شيء".

وعن خطته "هناك أمل للبقاء في الدوري وسأهتم بالناحية الفنية والنفسية، وبعد ثلاث مباريات انظروا للفريق ولكن بعد رؤيتي للاعبين بعد مران الأربعاء".

وأتم "إن لم ننجح في البقاء فسيكون بداية إعداد للموسم الجديد".

وكان أيمن المزين أعلن رحيله عن طنطا لثاني مرة خلال الموسم الجاري بعد الهزيمة من أسوان برباعية دون رد.

وخلال الموسم الجاري رحل عن طنطا أيمن المزين مرتين ومحمد صلاح وأحمد سامي.

وقاد رضا عبد العال فرق بهتيم وبني عبيد والإنتاج الحربي وجمهورية شبين ودمنهور والزرقا ونبروه وطنطا الذي اقترب معه عدة مرات من التأهل للدوري المصري الممتاز.

وإن تمت المفاوضات الحالية بنجاح فستكون هذه أول مرة يدرب فيها في الدوري الممتاز.

ويحتل طنطا المركز الـ18 والأخير في جدول ترتيب الدوري برصيد 17 نقطة بعدما خاض 27 مباراة.

ويبتعد طنطا عن مراكز البقاء بتسع نقاط ولقاء زيادة عن وادي دجلة.

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