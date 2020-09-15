مران الزمالك – تأهيل لـ حازم إمام وعبد الله جمعة.. وبرنامج خاص لـ أوباما

الثلاثاء، 15 سبتمبر 2020 - 19:02

كتب : أحمد شوقي صلاح

حازم إمام - الزمالك - المقاولون العرب

خاض لاعبو الزمالك الذين شاركوا في لقاء الإنتاج الحربي الأخير تدريبات استشفائية خلال المران الذي أقيم اليوم الثلاثاء.

ويستعد الزمالك للقاء أسوان في الجولة 28 من الدوري يوم الجمعة المقبلة.

وخضع حازم إمام وعبد الله جمعة لاعبا الفريق لتدريبات تأهيلية خلال المران.

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فيما خضع فرجاني ساسي ومحمد أوناجم ومصطفى محمد تدريبات خاصة في الجيمانزيوم بناء على قرار من المدير الفني باتريس كارتيرون.

جاء ذلك رغبة من كارتيرون في تجنب إصابة الثلاثي بالإرهاق.

ووضع الجهاز الفني برنامجا خاصا ليوسف إبراهيم "أوباما" لتجهيزه للمشاركة في المران الجماعي بعد غيابه عن لقاء الإنتاج الحربي للإصابة.

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