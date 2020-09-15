مصيلحي: ثقتي في طلعت يوسف بلا حدود.. نقف بقوة خلف كافة قراراته

أعرب محمد مصيلحي رئيس الاتحاد السكندري عن ثقته الكبيرة في قدرات طلعت يوسف المدير الفني للفريق.

وكان طلعت يوسف قد كشف عن تعرضه لضغوط كبيرة جدا خلال الفترة الأخيرة بعد اهتزاز النتائج وأنه لا يحب العمل تحت تلك الضغوط.

وتعادل الاتحاد السكندري بدون أهداف مع الأهلي ضمن مباريات الجولة 27 من مسابقة الدوري.

وقال محمد مصيلحي في بيان لموقع النادي: "ثقتي بلا حدود في قدرات طلعت يوسف، فهو قيمة وقامة رياضية كبيرة لما له من تاريخ كبير داخل قلعة الشاطبي سواء لاعبا أو مدربا".

وشدد "يدعم مجلس إدارة النادي، عميد مدربي الدوري فهو أحد أبناء النادي المخلصين".

وأوضح "لن أنسى موقفه الرائع الموسم الماضي تجاه النادي بقبول مهمة تولي قيادة الفريق دون تردد في ظروف صعبة جدا لا يقبلها إلا ابن من أبناء النادي الأوفياء".

وتابع مصيلحي "قيمة طلعت يوسف الفنية ليست محل جدال واستمراره على رأس المنظومة كان أبرز اهتمامات جماهير الاتحاد".

وأضاف رئيس الاتحاد "حققنا نتائج جيدة قبل توقف المسابقة بسبب فيروس كورونا، ولذلك نقف بقوة خلف جميع قرارات طلعت يوسف التي سيتخذها من أجل إعادة الانضباط داخل الفريق".

وكان طلعت يوسف قد قرر استبعاد نور السيد من قائمة الفريق بسبب الاجتماع باللاعبين دون إذن، دون مزيد من التفاصيل.

وأوضح مصيلحي "نقد الجماهير للفريق يأتي من عشق الكيان، ولكن في بعض الأحيان يتحول ذلك إلى نتائج عكسية".

وشدد "يجب أن يكون التقييم شامل مع اكتمال التجربة وليس مع نهاية كل مباراة".

وواصل مصيلحي "نسعى لتلبية كافة احتياجات الفريق لنحقق ما تأمله الجماهير ولن يتحقق اي إنجاز إلا بتضافر جهود الجميع".

وأتم تصريحاته "دامت جماهير الاتحاد سندا ودرعا وسيفا لنادينا الحبيب".

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