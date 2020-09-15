كرة يد - الشمس يكسر هيمنة سيدات الأهلي ويحقق لقب الدوري لأول مرة

كسر فريق سيدات الشمس لكرة اليد هيمنة الأهلي على لقب الدوري وحقق اللقب للمرة الأولى في تاريخ النادي.

وتغلبت سيدات الشمس على الأهلي بنتيجة 25-22 في ختام مباريات دوري عمومي السيدات لتحققن اللقب دون الحاجة لمباراة فاصلة.

وكان الأهلي في حاجة لتحقيق الفوز من أجل التساوي في عدد النقاط مع الشمس واللجوء لمباراة فاصلة.

وسيطر سيدات الشمس على المباراة منذ بدايتها قبل أن يعود الأهلي من جديد وانتهى الشوط الأول بتقدم الشمس 14-13.

وفي الشوط الثاني نجحت سيدات الشمس استغلال الفرص مع تألق فرح الشاذلي حارسة مرمى الفريق ليحسمن اللقب.

وبذلك وصل الشمس إلى النقطة 40 بينما الأهلي 36 نقطة في المركز الثاني.

وكان الأهلي يهيمن على لقب بطولة دوري عمومي السيدات لأكثر من 20 عاما متاليين.

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