مصدر بالأهلي لـ في الجول: رحيل فايلر؟ مجرد شائعات ونثق في صدق السويسري

الثلاثاء، 15 سبتمبر 2020 - 17:41

كتب : أحمد الخولي

ريني فايلر - الأهلي

شدد مصدر مسؤول داخل النادي الأهلي على أن كل ما يتردد بشأن علاقة ريني فايلر المدير اللفريق مع القلعة الحمراء ليس إلا مجرد شائعات.

وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه لـFilGoal.com: "ترويج مثل هذه الأنباء غير الصحيحة مقصود في التوقيت الحالي لخلق حالة من الارتباك والتوتر داخل الفريق".

وأضاف "هذه الشائعات هدفها ضرب استقرار الفريق والتأثير على تركيزه في مشواره نحو التتويج بالدوري المصري وبطولة إفريقيا".

أخبار متعلقة
رغم نفي الرجاء.. تقرير مغربي: الأهلي حصل على توقيع بدر بانون الأهلي في بيان رسمي: نطالب اتحاد الكرة بإيقاف الأخطاء التحكيمية وتحديد معايير اختيار الحكام وكيل اللاعب: بلايلي في الأهلي بنسبة 50%.. وأندية مصرية أخرى مهتمة به

وأكد في نهاية تصريحاته "هناك ثقة في صدق المدرب السويسري تجاه علاقة بالأهلي، ومن المؤكد أن كلا الطرفين يحترم الآخر وهناك رغبة مشتركة في استمرار التعاون كما هو معلن بعيدا عن محاولات البعض للترويج لقصص خالية تحدث في الغرف المغلقة".

وكان عمرو بسيوني مدير التعاقدات في نادي بيراميدز أكد منذ عدة أيام أن كل ما يُقال في الفترة الأخيرة بخصوص دخول ناديه في مفاوضات مع فايلر ليس صحيحا.

ويحتاج الأهلي إلى تحقيق أي فوز في الدوري من أجل التتويج رسميا بلقب البطولة للمرة الـ42 في تاريخه.

كما يستعد الفريق لمواجهة الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا خلال شهر أكتوبر المقبل.

اقرأ أيضا:

بيان رسمي من الأهلي بشأن التحكيم

وكيل اللاعب: بلايلي في الأهلي بنسبة 50%

الأهلي فايلر الدوري المصري
نرشح لكم
أخر الأخبار
مران الزمالك – تأهيل لـ حازم إمام وعبد الله جمعة.. وبرنامج خاص لـ أوباما 7 دقيقة | الدوري المصري
مصدر بالأهلي لـ في الجول: النادي يعمل على حسم صفقة البلايلي رغم صعوبتها 35 دقيقة | الدوري المصري
أوباميانج بعد تجديد تعاقده: أريد أن أصبح أسطورة في أرسنال 37 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مصيلحي: ثقتي في طلعت يوسف بلا حدود.. نقف بقوة خلف كافة قراراته 37 دقيقة | الدوري المصري
فوضى في البرازيل - اعتراضا على هدف.. الشرطة تتدخل وتطلق رذاذ الفلفل على اللاعبين 41 دقيقة | أمريكا
مورييل يحذر يوفنتوس: الفوز لن يكون سهلا 45 دقيقة | أوروبا
المدير الرياضي لـ برشلونة: فيدال في طريقه لـ جوسيبي مياتزا 48 دقيقة | أوروبا
مصدر بالأهلي لـ في الجول: لا مفاوضات لضم بانون حتى الآن.. والأولوية للمدافع المحلي 49 دقيقة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت الدوري المصري - الاتحاد (0)-(0) الأهلي 2 وفاة عزمي مجاهد متأثرا بكورونا 3 صور أغلفة الصحف الإنجليزية - ماذا قالت عن صلاح بعد "هاتريك" البداية مع ليفربول 4 جاري نيفيل: صلاح سيتخطى ماني بسبب "أنانيته" مثل رونالدو وروني.. رأيت ملامح من ميسي فيه
قد ينال إعجابك