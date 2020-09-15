مصدر بالأهلي لـ في الجول: رحيل فايلر؟ مجرد شائعات ونثق في صدق السويسري

شدد مصدر مسؤول داخل النادي الأهلي على أن كل ما يتردد بشأن علاقة ريني فايلر المدير اللفريق مع القلعة الحمراء ليس إلا مجرد شائعات.

وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه لـFilGoal.com: "ترويج مثل هذه الأنباء غير الصحيحة مقصود في التوقيت الحالي لخلق حالة من الارتباك والتوتر داخل الفريق".

وأضاف "هذه الشائعات هدفها ضرب استقرار الفريق والتأثير على تركيزه في مشواره نحو التتويج بالدوري المصري وبطولة إفريقيا".

وأكد في نهاية تصريحاته "هناك ثقة في صدق المدرب السويسري تجاه علاقة بالأهلي، ومن المؤكد أن كلا الطرفين يحترم الآخر وهناك رغبة مشتركة في استمرار التعاون كما هو معلن بعيدا عن محاولات البعض للترويج لقصص خالية تحدث في الغرف المغلقة".

وكان عمرو بسيوني مدير التعاقدات في نادي بيراميدز أكد منذ عدة أيام أن كل ما يُقال في الفترة الأخيرة بخصوص دخول ناديه في مفاوضات مع فايلر ليس صحيحا.

ويحتاج الأهلي إلى تحقيق أي فوز في الدوري من أجل التتويج رسميا بلقب البطولة للمرة الـ42 في تاريخه.

كما يستعد الفريق لمواجهة الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا خلال شهر أكتوبر المقبل.

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