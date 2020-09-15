اسكواش - استئناف النشاط بانطلاق بطولة مانشستر الأربعاء بمشاركة 16 مصريا

الثلاثاء، 15 سبتمبر 2020 - 17:40

كتب : FilGoal

محمد ومروان الشوربجي

تنطلق غدا الأربعاء بطولة مانشستر المفتوحة لرجال وسيدات الاسكواش بعد غياب 6 أشهر.

وتوقف نشاط الاسكواش في العالم منذ منتصف مارس بسبب جائحة فيروس كورونا.

ويشارك في بطولة مانشستر 16 مصريا بواقع 9 لاعبين في منافسات الرجال و7 للسيدات.

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ومن المقرر أن تستضيف مصر بطولة السلسلة النهائية للموسم لأفضل 8 لاعبين على مستوى الرجال والسيدات في الفترة من 28 سبتمبر إلى 3 أكتوبر.

ويشارك في بطولة مانشستر من مصر كل من محمد الشوربجي وعلي فرج وطارق مؤمن وكريم عبد الجواد وعمر مسعد وفارس الدسوقي ومحمد أبو الغار ومروان الشوربجي ويوسف سليمان.

أما على مستوى السيدات فتشارك كل من نور الطيب وزينة مكاوي وندى عباس وهانيا الحمامي ونادين شاهين وهنا رمضان وسلمى هاني.

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