فيرنر: لم ألعب قط أمام مدافعين مثل هؤلاء.. وجاهز لمواجهة ليفربول

قال تيمو فيرنر مهاجم تشيلسي إنه لم يعتد مواجهة مدافعي الدوري الإنجليزي الممتاز خاصة لما يمتلكونه من قوة بدنية كبيرة، كما أبدى جاهزيته لخوض مواجهة ليفربول في الدوري.

وصرح فيرنر عقب المباراة قائلا: "كرة القدم مختلفة هنا للغاية، أعتقد أنني لم ألعب قط ضد مدافعين مثل هؤلاء طوال القام ضخام البنية، لكن المباراة بالنسبة لي كانت ممتعة، في الشوط الأول كانت لدي مساحة لكي أركض".

وأضاف "أعتقد بالنسبة لي وللفريق لدينا الكثير من الفرص لنخلقها في الموسم".

وواصل "بالنسبة لركبتي، حارس المرمى ضربني مباشرة في العضلة".

وأكمل "لقد كانت صعبة للغاية وتألمت لبقية المباراة، لم أتمكن من القيام ببعض التحركات لأن العضلة تأذت بشكل كبير".

وتابع "في النهاية أشعر بسعادة كبيرة لأننا فزنا، لا أفكر في هذا الأمر، في غضون أسبوع ستكون بخير".

وأتم "بالطبع سأواجه ليفربول، دائما مستعد لمثل هذه المباريات".

فيرنر شارك في انتصار تشيلسي في أول مواجهاته في الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز بنتيجة 3-1 أمام برايتون مساء الإثنين.

تشيلسي يواجه ليفربول ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الجاري يوم الأحد في الخامسة والنصف عصرا.