مرتضى منصور: مبادئ الأهلي انتهت بمشاركة كهربا أمام الاتحاد

الثلاثاء، 15 سبتمبر 2020 - 01:12

كتب : FilGoal

مرتضى منصور - كهربا

قال مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك إن مبادئ وقيم النادي الأهلي انتهت تماما بعد مشاركة محمود عبد المنعم "كهربا" أمام الاتحاد.

وخلال مداخلة هاتفية مع قناة الزمالك قال مرتضى منصور: "اليوم الموافق 14 سبتمبر 2020 انتهت مبادئ الأهلي التي زُرعت مع تأسيس النادي في عام 1907 بعدما شارك كهربا أمام الاتحاد".

وأضاف "عندما عرض الأهلي على رينيه فايلر التعاقد مع كهربا رفض المدرب السويسري لأنه سأل عنه مواطنه كريستيان جروس مدرب الزمالك الأسبق وأخبره أنه لاعب يتسبب في أزمات".

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وأكمل "لكن الأهلي تعاقد مع كهربا لأنه لاعب خارج من الزمالك".

جدير بالذكر أن كهربا عاد للمشاركة مع الأهلي من المباراة السابقة أمام الإسماعيلي بعد نهاية فترة الإيقاف الخاصة به ثم شارك مرة ثانية أمام الاتحاد السكندري.

وعن تقنية الفيديو قال "أما تقنية الفيديو في مصر أصبحت مخصصة لأندية بعينها بعدما حصل طارق حامد على إنذار في أول 10 دقائق أمام طلائع الجيش ليغيب عن مواجهة بيراميدز، رغم أن الفيديو لا يتدخل في حالات الإنذارات".

وأتم تصريحاته "لماذا حدد اتحاد الكرة مواجهة الزمالك وسموحة في كأس مصر في الإسماعيلية، هل سنعود من الإسماعيلية على القاهرة ثم نستقل الطائرة لنسافر إلى المغرب لمواجهة الرجاء، أم من الأنسب أن نلعب في برج العرب ونسافر مباشرة عقب المباراة".

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