بيراميدز: من الطبيعي أن يكون رمضان ضمن فئة الـ 10%.. الاستفادة منه فنية واقتصادية

الثلاثاء، 15 سبتمبر 2020 - 00:57

كتب : FilGoal

مؤتمر تقديم رمضان صبحي في بيراميدز

تحدث عمرو بسيوني مدير التعاقدات في نادي بيراميدز عن التعاقد مع رمضان صبحي، مشيرا إلى "من الطبيعي ألا يقل عرض بيراميدز عن العروض المصرية".

وقال بسيوني: "هل الأموال موجودة فقط في بيراميدز؟ هل عرض الأهلي والزمالك والأندية الأوروبية كان يطلب رمضان دون مقابل؟ بالتأكيد لا. أول شيء يبحث عنه أي لاعب هو العائد المادي، وبعدها لابد أن يؤمن بمشروع النادي، وهذا ما جعل رمضان يختار بيراميدز".

وأضاف في تصريحاته عبر قناة صدى البلد "الأمور كانت سهلة جدا مع رمضان صبحي وهناك العديد من العوامل الجاذبة في النادي مثل الهدوء والاستقرار والتعامل الأوروبي والاحترافي. بيراميدز أصبح هدفا للعديد من اللاعبين، وهذا نجاح كبير للمنظومة".

أخبار متعلقة
زيدان: لو كنت مكان رمضان لفضلت الاستمرار مع الأهلي.. وأين بيراميدز من المنافسة بعد الصرف؟ مرتضى: الخطيب يريد تأجيل بطولة إفريقيا لحين عودة الشحات.. ولماذا أصبح رمضان "خائن" الآن رمضان في بيراميدز - هادي خشبة لـ في الجول: الاحتراف غلب الانتماء.. وموقفي يختلف عنه رمضان في بيراميدز – فاروق جعفر لـ في الجول: بيراميدز لن يكون بطلا الآن.. الأهلي يستطيع تعويضه

وتابع "90% من لاعبي بيراميدز عقودهم مثل الأهلي والزمالك، ومن الطبيعي أن يكون رمضان صبحي ضمن الـ 10% الآخرين".

وأوضح "رمضان صبحي له بُعد كروي وفني وكذلك مادي واقتصادي وتسويقي للنادي. لدينا إدارة تسويق محترمة ومٌجهز مشروع كامل على رمضان صبحي والفترة المقبلة ستشهد العديد من المتغيرات في النادي ومن بينهم تغيير الشعار وأمور تسويقية أخرى عديدة".

وأكمل حديثه قائلا: " رمضان صبحي حصل على عروض كبيرة جدا من الأهلي والزمالك ومن أندية أوروبا ولذلك من الطبيعي ألا يقل عرض بيراميدز عن العروض المصرية".

اقرأ أيضا:

لقب الأهلي يتأجل

فايلر يتحدث بعد التعادل مع الاتحاد

في الدوري بيراميدز رمضان صبحي
نرشح لكم
أخر الأخبار
مرتضى منصور: مبادئ الأهلي انتهت بمشاركة كهربا أمام الاتحاد دقيقة | الدوري المصري
بيراميدز: من الطبيعي أن يكون رمضان ضمن فئة الـ 10%.. الاستفادة منه فنية واقتصادية 16 دقيقة | مصر
الزمالك: تأجيل إفريقيا أمر واقع والحل الأمثل للجميع.. والموقف من مواجهة الحدود وختام الدوري 36 دقيقة | الدوري المصري
لامبارد: أحببت ما قدمه فيرنر وسعيد بكيبا.. وهدف ريس جيمس جاء في وقت مثالي 41 دقيقة | الدوري الإنجليزي
بيان رسمي – مرسيليا: ألفارو ليس عنصريا.. ندين ما فعله معه الإعلام البرازيلي 45 دقيقة | أوروبا
بيراميدز يوضح حقيقة المفاوضات مع فايلر.. التعاقد مع محمد إبراهيم ومصير إكرامي وفتحي 55 دقيقة | مصر
كادينا سير: لوكاس فاسكيز رفض العرض القطري الضخم ساعة | أوروبا
شيء يحدث لأول مرة منذ 516 يوما وإنجاز لـ الشناوي في أبرز أرقام الأهلي والاتحاد ساعة | تقرير في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت الدوري المصري - الاتحاد (0)-(0) الأهلي 2 وفاة عزمي مجاهد متأثرا بكورونا 3 صور أغلفة الصحف الإنجليزية - ماذا قالت عن صلاح بعد "هاتريك" البداية مع ليفربول 4 كيف نجح بيراميدز في ضم رمضان صبحي في 72 ساعة.. ولماذا انسحب الأهلي
قد ينال إعجابك