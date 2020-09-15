بيراميدز: من الطبيعي أن يكون رمضان ضمن فئة الـ 10%.. الاستفادة منه فنية واقتصادية

تحدث عمرو بسيوني مدير التعاقدات في نادي بيراميدز عن التعاقد مع رمضان صبحي، مشيرا إلى "من الطبيعي ألا يقل عرض بيراميدز عن العروض المصرية".

وقال بسيوني: "هل الأموال موجودة فقط في بيراميدز؟ هل عرض الأهلي والزمالك والأندية الأوروبية كان يطلب رمضان دون مقابل؟ بالتأكيد لا. أول شيء يبحث عنه أي لاعب هو العائد المادي، وبعدها لابد أن يؤمن بمشروع النادي، وهذا ما جعل رمضان يختار بيراميدز".

وأضاف في تصريحاته عبر قناة صدى البلد "الأمور كانت سهلة جدا مع رمضان صبحي وهناك العديد من العوامل الجاذبة في النادي مثل الهدوء والاستقرار والتعامل الأوروبي والاحترافي. بيراميدز أصبح هدفا للعديد من اللاعبين، وهذا نجاح كبير للمنظومة".

وتابع "90% من لاعبي بيراميدز عقودهم مثل الأهلي والزمالك، ومن الطبيعي أن يكون رمضان صبحي ضمن الـ 10% الآخرين".

وأوضح "رمضان صبحي له بُعد كروي وفني وكذلك مادي واقتصادي وتسويقي للنادي. لدينا إدارة تسويق محترمة ومٌجهز مشروع كامل على رمضان صبحي والفترة المقبلة ستشهد العديد من المتغيرات في النادي ومن بينهم تغيير الشعار وأمور تسويقية أخرى عديدة".

وأكمل حديثه قائلا: " رمضان صبحي حصل على عروض كبيرة جدا من الأهلي والزمالك ومن أندية أوروبا ولذلك من الطبيعي ألا يقل عرض بيراميدز عن العروض المصرية".

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