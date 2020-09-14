دورتموند يسحق دويسبورج في الدور الأول من كأس ألمانيا

الإثنين، 14 سبتمبر 2020 - 23:39

كتب : FilGoal

دورتموند

سحق بوروسيا دورتموند مضيفه دويسبورج من القسم الثالث، بخمسة أهداف دون رد في الدور الأول من كأس ألمانيا.

أهداف دورتموند سُجلت بواسطة جادون سانشو، وجود بيلينجام، وثورجان هازارد، وجيوفاني رينا، وماركو رويس في الدقائق 15، و30، و39، و50، و58.

وشهدت المباراة تحصل دومينيك فولكمر لاعب دويسبورج على بطاقة حمراء في الدقيقة 38.

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وشهدت المباراة المشاركة الأولى للإنجليزي الشاب بيلينجام مع دورتموند، بل افتتح سجل أهدافه مع عملاق فستفاليا.

كما عاد القائد ماركو رويس من الإصابة وشارك وسجل آخر أهداف المباراة.

ويلعب غدا الثلاثاء بايرن ميونيخ مباراته في هذا الدور، على ملعب دورين المغمور.

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