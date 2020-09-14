طلعت يوسف: كنا الأقرب للفوز على الأهلي.. وكنت سأستبعد نور السيد لو أخر مباراة تدريبية لي

يرى طلعت يوسف المدير الفني للاتحاد السكندري أن فريقه كان الأقرب لتحقيق الفوز على الأهلي.

وانتهى اللقاء بين الفريقين بالتعادل السلبي بدون أهداف ضمن مباريات الجولة 27 من الدوري.

وقال طلعت يوسف لقناة أون سبورتس: "اللاعبون لعبوا بالتزام شديد جدا، والروح عادت مثل الدور الأول أشكرهم على ذلك".

وتابع "كنا أفضل في المجمل وأحق بنقاط المباراة بصرف النظر عن ركلة الجزاء الضائعة سنحت لنا عددا من الفرص".

وشدد طلعت يوسف "في النهاية تلعب أمام النادي الأهلي والتعادل يعتبر نقطة مريحة".

وفي تصريحات لإذاعة كورة سبورت قال طلعت: "أطالب الجماهير بالصبر أمامي شهر وأرحل، لست ممن يدفع أموال لأحد ولن أفعل مثل أجهزة أخرى تدفع من أجل تولي المنصب".

وتابع "الضغوط كبيرة جدا وأنا لا أعمل في تلك الضغوط، أزمة نور السيد كبيرة لذلك القرار كان عنيفا".

وأتم تصريحاته "حتى لو كانت أخر مباراة لي في التدريب كنت سأستبعد نور السيد، ولا أريد الحديث في ذلك الأمر لإنه قرار إداري".

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