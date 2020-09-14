طلعت يوسف: إصابة رزق بكسر في الأنف.. وفتحي ذهب للاطمئنان عليه

الإثنين، 14 سبتمبر 2020 - 23:31

كتب : FilGoal

أحمد فتحي - الأهلي - الإنتاج الحربي

كشف طلعت يوسف المدير الفني للاتحاد السكندري عن التشخيص المبدئي لإصابة محمود رزق مدافع فريقه أمام الأهلي

محمود رزق

النادي : الاتحاد السكندري

أحمد فتحي

النادي : الأهلي

الاتحاد السكندري
الأهلي

وقال طلعت يوسف عقب المباراة لقناة أون تايم سبورتس: "التشخيص المبدئي لإصابة رزق هي كسر في الأنف".

وأضاف "نعاني من إصابات كثيرة في صفوف الفريق وإصابة رزق ستؤثر علينا بالتأكيد".

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وأكمل "أحمد فتحي بمجرد مغادرته لملعب المباراة حرص على الذهاب إلى رزق للاطمئنان عليه".

وأتم تصريحاته "فتحي لاعب خلوق بالتأكيد وأنا أعرفه منذ فترة طويلة".

وتعرض محمود رزق للإصابة بعد تدخل مع أحمد فتحي واحتسب الحكم ركلة جزاء للاتحاد.

ليخرج أحمد فتحي من المباراة مطرودا بعد حصوله على الإنذار الثاني وبعد دخوله الملعب في بداية الشوط الثاني.

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