شد في العضلة الخلفية لـ ربيعة وأشعة تحدد مدة غيابه

يستعد رامي ربيعة مدافع الأهلي لإجراء أشعة يوم الثلاثاء للاطمئنان على حالته، بعدما خرج مصابا أمام الاتحاد السكندري.

واشتكى ربيعة من شد في العضلة الخلفية ليقرر ريني فايلر تغيير اللاعب بين الشوطين للحفاظ عليه، وفقا لما صرح به المدرب في المؤتمر الصحفي.

ومنح الجهاز الفني للأهلي لاعبيه راحة لمدة 24 ساعة على أن يعود الفريق لاستئناف تدريباته يوم الأربعاء استعدادا لمواجهة المقاصة.

ويلعب الأهلي أمام مصر للمقاصة يوم السبت المقبل في الجولة الـ 28 من الدوري المصري.

video:1 تصدي الشناوي لركلة جزاء أحمد رفعت 💥🦅🧤#الاتحاد_السكندري / #الأهلى #الدوري_على_WATCHiT pic.twitter.com/LyS0u71SDZ — WATCH iT! (@WatchiTMENA) September 14, 2020

الأهلي تعادل مع الاتحاد بلا أهداف في الجولة الـ 27 من الدوري المصري. تعادل آجل تتويج الأهلي بشكل رسمي، في لقاء شهد تألق محمد الشناوي. (طالع التفاصيل)

محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي تألق في أكثر من مناسبة أمام الاتحاد، أهمها التألق أمام ركلة جزاء أحمد رفعت.

ركلة جزاء رفعت لم تكن لقطة تألق الشناوي الوحيدة في المباراة. حارس الأهلي حمى شباكه وخرج بشباك نظيفة للمرة الـ 20 هذا الموسم.

التعادل السلبي آجل حسم الأهلي للقب الدوري، ويحتاج المارد الأحمر لنقطتين للتتويج بشكل رسمي، وقد يحدث ذلك في الجولة المقبلة يوم السبت أمام مصر للمقاصة.

ووصل الاتحاد السكندري للنقطة 37 في المركز الخامس، بينما وصل رصيد الأهلي في الصدارة للنقطة 72.

































































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