رفعت لـ في الجول: تعاهدنا على القتال لأننا سمعنا أن الأهلي قادم للاحتفال أمامنا

الإثنين، 14 سبتمبر 2020 - 23:19

كتب : بسام أبو بكر

أحمد رفعت - أيمن أشرف - الأهلي - الاتحاد السكندري

يرى أحمد رفعت مهاجم الاتحاد السكندري أن فريقه كان يستحق الفوز على الأهلي في مباراة الفريقين.

أحمد رفعت

النادي : الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري
الأهلي

وتعادل الاتحاد السكندري سلبيا مع الأهلي في الجولة الـ27 من الدوري المصري.

وأهدر أحمد رفعت ركلة جزاء أمام محمد الشناوي في الشوط الثاني من المباراة.

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وقال رفعت لـFilGoal.com: "منذ يوم أمس ونسمع أن الأهلي قادم إلى الإسكندرية ليحتفل بلقب الدوري أمامنا".

وأضاف "ولكن لم نسمع أي شخص يتحدث أن الأهلي سيلعب ضد فريق كبير اسمه الاتحاد السكندري".

وواصل "لذلك تعاهدنا جميعا على القاتل في الملعب وتحقيق نتيجة إيجابية".

وتابع "كنا نستحق الفوز على الأهلي وليس التعادل فقط، سيطرنا على المباراة منذ البداية وفرضنا أسلوبنا في الملعب".

وعن ركلة الجزاء التي أهدرها قال: "أعتذر بشدة للجهاز الفني ومجلس الإدارة واللاعبين على ضياع ركلة الجزاء".

وأتم تصريحاته "سددت هذا الموسم 5 ركلات جزاء أحرزت منهم 4 بنفس الطريقة التي سددت بها الركلة أمام الأهلي".

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