6 دقائق تكفي.. ولفرهامبتون يصعق شيفيلد في فوز لم يحدث منذ 1976

فاز ولفرهامبتون واندررز على مضيفه شيفيلد يونايتد بهدفين دون رد في ملعب برامول لين، بالجولة الأولى من الدوري الإنجليزي.

المكسيكي راؤول خيمنيز افتتح التسجيل للولفرز في الدقيقة الثالثة بتسديدة رائعة بالركبة بعد عرضية دانييل بودينسي.

قبل أن يضيف المغربي رومان سايس هدفا ثانيا سريعا في الدقيقة السادسة بضربة رأسية بعد ركلة ركنية نفذها بيدرو نيتو.

ليكون ولفرهامبتون أسرع فريق يتقدّم بهدفين نظيفين على منافسه في تاريخ الدوري الإنجليزي بنسخته الحديثة.

ليحصد ولفرهامبتون أول 3 نقاط في المسابقة، ويظل رصيد شيفيلد خاليا من النقاط.

ويعد هذا الفوز هو الأول لـ ولفرهامبتون على شيفيلد يونايتد في القسم الأول بأرض الأخير منذ عام 1976.

ويرجع السبب في ذلك إلى أنهما لم يلتقيا في القسم الأول بعدها سوى مرة وحيدة بالموسم الماضي، وكانت الغلبة لشيفيلد يونايتد بهدف نظيف.

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