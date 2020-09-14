إيجابية عينة علي لطفي وياسر إبراهيم بفيروس كورونا

الإثنين، 14 سبتمبر 2020 - 20:48

كتب : FilGoal

ياسر إبراهيم - الأهلي - الزمالك

غاب الثنائي علي لطفي وياسر إبراهيم عن قائمة الأهلي أمام الاتحاد ضمن مباريات الجولة 27 من مسابقة الدوري بسبب فيروس كورونا.

وقال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في تصريحات للصحفيين قبل اللقاء: "عينة (رابيد تيست) للثنائي أثبتت إيجابية فيروس كورونا".

وتم استبعاد الثنائي من قائمة الفريق أمام الاتحاد السكندري ضمن الجولة 27.

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وأضاف عبد الحفيظ "يخضع الثنائي لمسحة جديدة يوم الأربعاء استعدادا لمباراة الفريق المقبلة في الدوري".

ويلعب الأهلي مباراته المقبلة مساء السبت أمام مصر للمقاصة ضمن مباريات الجولة 28 من الدوري.

ويحتاج الأهلي للفوز فقط أمام الاتحاد السكندري اليوم الإثنين ليحسم لقب الدوري رسميا.

الأهلي ياسر إبراهيم علي لطفي
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