انتهت في إنجلترا - برايتون (1) (3) تشيلسي.. انتصار البلوز

الإثنين، 14 سبتمبر 2020 - 20:40

كتب : FilGoal

جورجينيو - برايتون - تشيلسي

يحل تشيلسي ضيفا على برايتون في ملعب أميكس، بالجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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نهاية المباراة

ق.85 خروج جورجينيو مصابا وتعويضه بـ سيزار أزبليكويتا

ق.66 جووووووول ثالث لـ تشيلسي بواسطة زوما بعد كرة اصطدمت بالدفاع

ق.56 جووووول ريز جيمس يعيد تشيلسي للتقدم سريعا

ق.55 جووووول لياندرو تروسار يسجل التعادل لـ برايتون

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق.45 خروج آدم لالانا مصابا وودخول آرون كونولي

ق.34 ستيفن ألزاتي يخترق ويطلق تسديدة قوية يتصدى لها كيبا

ق.22 جووووول جورجينيو يسجل الهدف الأول لـ تشيلسي من ركلة جزاء

ق.21 ركلة جزاء لـ تشيلسي بعد عرقلة مات ريان لـ تيمو فيرنر

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

برايتون تشيلسي في إنجلترا الدوري الإنجليزي
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