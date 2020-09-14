تألق التماسيح مستمر.. أسوان يهزم طنطا برباعية ويصعد للمركز التاسع

واصل أسوان عروضه القوية في الدوري المصري وحقق فوزه الثاني على التوالي ليصعد إلى المركز التاسع.

تغلب أسوان على طنطا بأربعة أهداف دون رد على حساب طنطا ليبتعد تماسيح النيل أكثر عن مراكز الهبوط ضمن مباريات الجولة 27 من المسابقة.

وافتتح إبراهيم جلال التسجيل في الدقيقة 32 من عمر المباراة بكرة رأسية رائعة فشل علي فرج حارس طنطا في إنقاذها.

وفي الدقيقة 37 نجح جلال في تسجيل الهدف الثاني بعد متابعة هجمة أسوان لتسكن شباك طنطا.

ونجح محمد إسماعيل في الشوط الثاني تعزيز التقدم بالهدف الثالث في الدقيقة 57 بعد استغلال بينية رائعة انفرد بها بحارس مرمى طنطا.

وفي الدقيقة 91 وقبل نهاية اللقاء نجح مصطفى البدري في تسجيل الهدف الرابع.

ارتفع رصيد أسوان إلى 31 نقطة من 27 مباراة في المركز التاسع مؤقتا ليبتعد عن مراكز الهبوك بخمس نقاط.

أما طنطا فتجمد رصيده عند 17 نقطة بعد 27 مباراة ليتذيل الترتيب.

يلعب أسوان مباراته المقبلة مساء الجمعة أمام الزمالك ضمن مباريات الجولة 28 من المسابقة.

أما طنطا فيواجه نادي مصر صاحب الـ 19 نقطة مساء السبت ضمن مباريات الجولة 28.

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