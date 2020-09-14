تشكيل الاتحاد – رحيل ظهير أيسر.. وقمر وسيسيه ورفعت يهاجمون الأهلي

الإثنين، 14 سبتمبر 2020 - 19:39

كتب : أحمد الخولي هاني العوضي

الإسماعيلي - الاتحاد - الصورة من حساب الاتحاد العربي لكرة القدم

أعلن طلعت يوسف المدير الفني للاتحاد السكندري، عن تشكيل الفريق لمواجهة الأهلي في الجولة 27 من الدوري المصري.

وشهد التشكيل مشاركة صبري رحيل لاعب الأهلي السابق في مركز الظهير الأيسر.

كما يبدأ خالد قمر كمهاجم صريح، ويعاونه رزاق سيسيه، وأحمد رفعت.

ويحتل الاتحاد المركز الخامس برصيد 36 نقطة.

ويحتاج الأهلي إلى الفوز لحسم لقب الدوري رقم 42 في تاريخه.

تشكيل الاتحاد السكندري:

حراسة المرمى: محمود الزنفلي

الدفاع: محمود شعبان – إسلام جمال – محمود رزق – صبري رحيل

الوسط: عمرو الميداني – مروان عطية – كريم الديب – رزاق سيسيه – أحمد رفعت

الهجوم: خالد قمر

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