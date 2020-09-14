الجونة يوجه الشكر إلى بيدرو.. ورضا شحاتة يقود الفريق لنهاية الموسم
الإثنين، 14 سبتمبر 2020 - 19:13
كتب : عاطف شادي
وجه نادي الجونة الشكر للمدير الفني البرتغالي بيدرو بارني على الفترة التي قضاها مع الفريق.
وقرر نادي الجونة إنهاء التعاقد مع المدرب البرتغالي بالاتفاق بين الطرفين، والاكتفاء بالفترة التي قضاها.
على أن يتولى رضا شحاتة المدرب العام تدريب الفريق لنهاية الموسم.
وكان شحاتة تولى تدريب الجونة بشكل مؤقت في الأسابيع الأولى من الدوري عقب رحيل المدرب الصربي نيبوشا عن تدريب الفريق.
ويحتل الجونة المركز الـ14 في الدوري المصري برصيد 28 نقطة من 26 مباراة.
ويلعب الجونة بعد غد الأربعاء ضد سموحة في الجولة الـ27 من الدوري المصري.
اقرأ أيضا:
يوسف يستبعد نور السيد لسبب غير اعتيادي
نرشح لكم
أخر الأخبار
تحديدد موعد لقاء بيراميدز وهوريا 55 دقيقة | إفريقيا
كاف يعلن موعد مواجهتي الأهلي والوداد 57 دقيقة | إفريقيا