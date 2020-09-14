مصدر في الرجاء لـ في الجول: لم نتلق أي عروض من الأهلي لضم بانون.. اللاعب ليس للبيع

هل بالفعل وافق نادي الرجاء البيضاوي على بيعه مدافعه وقائده بدر بانون إلى الأهلي؟ سؤال توجه به FilGoal.com إلى مسؤولي النادي المغربي.

في البداية نفى مصدر مسؤول داخل نادي الرجاء لـ FilGoal.com وجود أي تفاوض من الأساس مع الأهلي من أجل بانون.

وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه في تصريحه المقتضب: "لا يوجد أي تفاوض مع الأهلي من أجل بانون".

وتوجه FilGoal.com للحديث مع مصدر مسؤول آخر داخل النادي قريب بشكل أكبر من فريق الكرة.

وأشار المصدر إلى "لا نعرف أي شيء مما يُقال عن بدر بانون والأهلي".

وشدد "لا نرغب في بيع بدر بانون واللاعب عقده مستمر مع الرجاء حتى 2022".

وأتم المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه "الأهلي لم يتقدم بأي عرض حتى اللحظة من أجل بدر بانون".

وزعمت تقارير مغربية إتمام الأهلي الاتفاق مع نادي الرجاء من أجل الحصول على مدافعه بدر بانون.

بدر بانون مدافع الرجاء صاحب الـ 26 عاما يمتد عقده مع الرجاء حتى 2022.

ناشئ الرجاء المغربي سبق له اللعب بقميص نهضة بركان، قبل أن يعود مجددا للرجاء عام 2015.

وشارك بانون في 19 مباراة هذا الموسم وسجل 3 أهداف، وسبق له أن ارتبط بالانتقال للأهلي منذ سنتين.

ويضم الأهلي بين صفوفه السداسي علي معلول وأليو بادجي وأليو ديانج وجونيور أجايي وجيرالدو ووليد أزارو، ويحتاج الأهلي بشكل مبدئي للاستغناء عن لاعب من الـ 6 قبل الموسم الجديد.

وفي حالة أراد الأهلي التعاقد مع لاعب أجنبي جديد عليه الاستغناء عن لاعبين من أصل 6.

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