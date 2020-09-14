كرة يد - نصر: الموسم الجديد قبل استئناف الماضي.. بطولة إفريقيا تحدد الموعد

كشف هشام نصر رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد عن استئناف الموسم الماضي بعد انطلاق الموسم الجديد.

وينتظر الاتحاد المصري الموقف النهائي لبطولة إفريقيا للأندية قبل تحديد موعد مباريات استئناف الموسم.

وقال نصر في تصريحات للمركز الإعلامي للاتحاد: "الموسم الجديد ينطلق قبل استئناف الموسم الماضي".

وكشف "سيتم استكمال المسابقات بالقوائم الجديدة بالتأكيد وهذا ليس باختراع لكن تم تطبيقه في أوروبا".

وتابع "ليس من المنطقي أن لاعبين انتهت عقودهم تترك أنديتها لخوض مباراة مع نادي السابق".

وأوضح نصر "ننتظر الموقف النهائي لبطولة إفريقيا للأندية في نوفمبر، حال تأجيلها أو إلغائها سيتم استئناف المسابقات في موعد تلك البطولة".

وشدد رئيس الاتحاد المصري "مصلحة المنتخب العليا هي الأهم خاصة أن بطولة العالم ستقام على أرضنا وبين جماهيرنا وهي النسخة الأصعب بمشاركة 32 منتخبا لأول مرة".

وأتم تصريحاته "الموسم الجديد قبل انتهاء الجاري لعدة أسباب أبرزها الحفاظ على اللاعبين من مرحلة الصدمات العنيفة خاصة في ظل استعداد المنتخب".

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