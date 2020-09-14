تقرير روسي: ماندزوكيتش يعود إلى أوروبا من بوابة لوكوموتيف موسكو

الإثنين، 14 سبتمبر 2020 - 18:55

كتب : FilGoal

هدف واحتفال ماريو ماندزوكيتش مع يوفنتوس أمام إنتر ميلان

يستعد ماريو ماندزوكيتش المهاجم الدولي السابق لمنتخب كرواتيا، للعودة إلى الملاعب الأوروبية من بوابة لوكوموتيف موسكو الروسي.

صحيفة "تشامبونيات" الروسية ذكرت أن ماندزوكيتش اتفق مع لوكوموتيف على الانضمام إليه في الصيف الحالي.

وأفاد التقرير أن ماندزوكيتش سيتقاضى 2,7 مليون يورو سنويا مع النادي الروسي.

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وكان ماندزوكيتش قد لعب في الدحيل لمدة 6 أشهر، قبل أن ينفصل عنه بالتراضي هذا الصيف.

ولم يشارك ماندزوكيتش مع الدحيل سوى في 7 مباريات، سجل خلالها هدفا وحيدا.

وكانت أندية إيطالية قد أبدت اهتمامها بخدمات ماندزوكيتش، وعلى رأسها روما وفيورنتينا.

ويمتلك ماندزوكيتش تجارب ناجحة في الملاعب الأوروبية، إذ ارتدى قمصان فولفسبورج، وبايرن ميونيخ، وأتليتكو مدريد، ويوفنتوس.

ويضم لوكوموتيف موسكو في صفوفه كرواتي مخضرم آخر، هو فيدران تشورلوكا.

واعتزل ماندزوكيتش اللعب الدولي بعد إنجاز الوصول إلى نهائي كأس العالم 2018 مع كرواتيا.

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