رسميا – إشبيلية يعوّض ريجيلون بالأرجنتيني أكونيا

أعلن نادي إشبيلية عن تعاقده مع الأرجنتيني ماركوس أكونيا، قادما من سبورتنج لشبونة البرتغالي في سوق الانتقالات الصيفية.

وذكر إشبيلية في بيانه أن أكونيا وقّع على عقد يبقيه في إشبيلية لأربعة مواسم مقبلة.

وذكرت عدة وسائل إعلام إسبانية أن أكونيا انتقل إلى إشبيلية مقابل 10 ملايين يورو، بالإضافة إلى 2 مليون يورو كمتغيرات.

🚨 @AcunaMarcos17 ya es nuevo jugador sevillista y viajará de inmediato para incorporarse al stage en tierras alicantinas. ⚪️🔴🇦🇷#vamosmiSevilla #WeareSevilla — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) September 14, 2020

وينضم الظهير الأيسر الأرجنتيني إلى إشبيلية لتعويض رحيل سيرخيو ريجيلون الذي انتهت إعارته من ريال مدريد.

وحاول إشبيلية تجديد إعارة ريجيلون، لكن النادي الملكي لم يوافق، إذ يرغب في بيعه هذا الصيف، وسط اهتمام من مانشستر يونايتد.

ويعد أكونيا الصفقة الخامسة لـ إشبيلية هذا الصيف، بعد استقدام أوسكار رودريجيز من ريال مدريد، وإيفان راكيتيتش من برشلونة، بالإضافة إلى تفعيل بند الشراء في عقد الثنائي المعار: سوسو من ميلان، وياسين بونو من جيرونا.

أكونيا (28 عاما) يجيد اللعب كظهير أيسر وجناح أيسر، وتواجد في سبورتنج منذ عام 2017.

وخاض أكونيا 135 مباراة بقميص سبورتنج، سجل خلالها 9 أهداف، وصنع 25 هدفا.

ويمتلك أكونيا 27 مباراة دولية مع منتخب الأرجنتين، وشارك في كأس العالم 2018، وكوبا أمريكا 2019.

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