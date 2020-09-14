بعد 10 سنوات من القتال.. بريان لاودروب يعلن تعافيه من السرطان

أعلن بريان لاودروب نجم كرة القدم الدنماركية السابق، تعافيه من مرض سرطان الغدد الليمفاوية.

وكتب لاودروب عبر حسابه على إنستجرام:

"اليوم، بعد 10 سنوات من العلاج والفحوصات، تعافيت أخيرا من سرطان الغدد الليمفاوية.

شكر كبير للطاقم الطبي الرائع".

لاودروب (51 عاما) يعد أحد أنجح اللاعبين في تاريخ الدنمارك، إذ توج مع بلاده بـ يورو 1992، بالإضافة إلى كأس القارات 1995.

ولعب لاودروب في العديد من الأندية الأوروبية، مثل: بايرن ميونيخ، وفيورنتينا، وميلان، وجلاسكو رينجرز، وتشيلسي، وكوبنهاجن، وأياكس أمستردام.

وبريان لاودروب هو الشقيق الأكبر لـ مايكل لاودروب نجم يوفنتوس وبرشلونة وريال مدريد السابق.

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