أس: مانشستر سيتي قدّم عرضا رسميا ضخما لمدافع أتليتكو

يواصل نادي مانشستر سيتي مساعيه لتدعيم خط دفاعه في فترة الانتقالات الصيفية، وهدفه المقبل هو خوسيه ماريا خيمينيز لاعب أتليتكو مدريد.

صحيفة "أس" الإسبانية كشفت عن تقدُم مانشستر سيتي بعرض رسمي لنظيره أتليتكو مقابل 89 مليون يورو، من أجل ضم خيمينيز.

وأشار التقرير أيضا إلى أن مانشستر سيتي وبالإضافة إلى العرض، قدّم 5 ملايين يورو إضافية كمتغيرات، ليصل إجمالي الصفقة إلى حوالي 94 مليون يورو.

من جانبه، لا يريد أتليتكو مدريد بيع اللاعب بشكل مبدئي، ولذا فقد كان رد إدارته على سيتي هو الإشارة إلى قيمة الشرط الجزائي في عقد خيمينيز: 120 مليون يورو.

لكن في الوقت نفسه، العرض المالي كبير وقد يدفع إدارة أتليتكو إلى التفكير في إمكانية قبوله، خصوصا أن المبلغ سيساعد على تعويض الخسائر المادية التي تعرض لها الروخيبلانكوس بسبب فيروس كورونا.

ويعمل بيب جوارديولا المدير الفني لـ مانشستر سيتي جاهدا على استقدام مدافع هذا الصيف، خصوصا مع تعثر المفاوضات مع نابولي لضم كاليدو كوليبالي حتى اللحظة.

خيمينيز (25 عاما) يلعب في أتليتكو مدريد منذ عام 2013 بعد انضمامه إليه قادما من فريق دانوبيو الأوروجواني.

وخاض المدافع الدولي لـ أوروجواي 191 مباراة بقميص أتليتكو، سجل خلالها 8 أهداف وصنع مثلها.

ويمتلك خيمينيز 58 مباراة دولية مع السيلستي، سجّل خلالها 8 أهداف أيضا.

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