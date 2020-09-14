نيفيل: يونايتد سيتوج مجددا.. لكن حين يرحل كلوب وجوارديولا عن إنجلترا

يتوقع جاري نيفيل لاعب مانشستر يونايتد السابق أن يعود الفريق إلى سابق عهده، لكن بعد رحيل المدربين يورجن كلوب وبيب جوارديولا عن الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال مدافع إنجلترا السابق لصحيفة ميرور:"أضمن لك أن يونايتد سيفوز مجددا. ربما ليس هذا العام أو العام المقبل، لكن سيكون أمرا رائعا حين يفوز مرة أخرى، كلما طال الانتظار كلما زادت الفرحة".

وواصل "لا أقول كمشجع ليونايتد أننا لابد أن نفوز بالدوري الموسم الحالي. نعم، نتمنى، لكنك تعلم حين يكون الوقت ليس وقتك ولم ينته ذلك. سيفوز يونايتد ربما حين يرحل كلوب وجوارديولا عن ليفربول ومانشستر سيتي، أتمنى في العامين المقبلين".

وأضاف "حينها ستأتي الفرصة، لأنهما مدربان رائعان بنيا فريقين ممتازين، لكنهما سيرحلان خلال عام أو إثنين أو ثلاثا. وقتها سيأتي دور يونايتد، أثق أن تشيلسي يرى نفس الأمر".

ولم يفز يونايتد بلقب الدوري منذ موسم 2012-2013 حين انتهت رحلته المظفرة مع المدرب سير أليكس فيرجسون وبدأ عهدا جديدا مع ديفيد مويس.

وفاز سيتي بلقب الدوري 3 مرات منذ 2013 مقابل تتويج وحيد كان لليفربول في الموسم الماضي.

وأنهى يونايتد الدوري في المركز الثالث الموسم الماضي، مبتعدا بـ15 نقطة عن سيتي الوصيف وبـ33 نقطة عن ليفربول البطل.

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