زيدان: مازلت أعاتب المحمدي على ما فعله ضد البرازيل.. شحاتة "مسح بنا غرفة الملابس"

قال محمد زيدان نجم منتخب مصر وبوروسيا دورتموند إنه مازال يعاتب أحمد المحمدي لاعب أستون فيلا وزميله السابق في المنتخب، على ما فعله ضد البرازيل حينما تسبب في احتساب ركلة جزاء بالوقت القاتل، خلال مواجهة المنتخبين في كأس القارات 2009.

وصرح زيدان عبر قناة أون تايم سبورتس قائلا: "ما زلت أعاتب المحمدي على ما فعله ضد البرازيل حتى الآن".

وواصل "سجلوا هدفا وتعادلنا، ثم سجلوا هدفين، انتهى الشوط الأول، ودخلنا إلى غرفة خلع الملابس، كنا نشعر بسعادة لأننا سجلنا هدفا ضد البرازيل".

وأكمل "بعض الأخطاء الدفاعية تسببت في هذه النتيجة، في غرفة الملابس هناك من كان مصابا ومن كان يجلس، ثم دخل حسن شحاتة، اعتقدنا أنه سيحفزنا، لكنه (مسح بنا غرفة الملابس)، كنت متفاجئا وتساءلت ما الذي يريده؟ نحن نواجه البرازيل ومتأخرين بثلاثة أهداف".

وتابع "دخل علينا بطريقة، كان يرانا في الملعب أننا أفضل منهم، لكن أخطائنا جعلتنا نبدو بصورة سيئة، إما أن ننزل أن نخسر بـ6 أو 7 أهداف، أو نعود مرة أخرى في النتيجة".

وأردف "عدنا للمعلب وشعورنا أننا نواجه منتخبا إفريقيا يرتدي الأصفر وليس البرازيل، نصف ساعة تحكمنا في المباراة حتى أتت لقطة المحمدي".

منتخب مصر خرج في الشوط الأول متأخرا بنتيجة 3-1، قبل أن يعود ويتعادل بنتيجة 3-3 بأداء أكثر من رائع وسجل زيدان هدفين، ثم قبل نهاية الوقت بلحظات، أبعد أحمد المحمدي الكرة بيده خارج الملعب ثم سقط أرضا، وأثناء محاولة علاجه، تم احتساب ركلة الجزاء.

هاورد ويب حكم اللقاء كان قد احتسب ركنية لصالح البرازيل، ثم بعد ذلك احتسب ركلة جزاء وطرد المحمدي.