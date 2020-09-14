أليسون: علينا أن نتحسن في الشق الدفاعي

أشاد أليسون بيكر حارس ليفربول بعزيمة زملائه وإصرارهم على تحقيق الانتصار حتى الدقائق الأخيرة من مباراة ليدز يونايتد، لكنه شدد على ضرورة التحسن في الجانب الدفاعي.

محمد صلاح سجل ثلاثية في فوز ليفربول على ليدز 4-3 في لقاء افتتاحي رائع ومثير للفريقين في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال أليسون في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "لقد حققنا بداية جيدة للموسم، ولكن علينا أن نتحسن في الشق الدفاعي".

وأضاف "كنا نعلم أننا مقبلون على مباراة صعبة، وأداء ليدز لم يكن مفاجئا بالنسبة لنا".

وتابع "إنه فريق رائع ويلعب بشجاعة كبيرة أيضًا، وهذا ما زاد من صعوبة مهمتنا، ولكن أعتقد أنها كانت ليلة أصعب عليهم بالنظر إلى الطريقة التي لعبنا بها".

وأكمل الحارس البرازيلي "هذه هي العقلية التي نتمتع بها، ونحن نعمل بجد كل يوم ونسعى لتقديم أفضل ما لدينا في الملعب".

وواصل "في بعض الأحيان تجد ردة فعل قوية من الخصم في المباراة، وعندئذ يتعين علينا التأقلم مع الوضع وأن تكون لنا ردة فعل مناسبة بدورنا".

وأتم أليسون "إنها المباراة الأولى في الموسم، وأثق في تحسن الفريق في العديد من الجوانب بمرور الوقت".



















































محمد صلاح واصل الحفاظ على لمعانه وتألقه وافتتح موسمه الجديد بأفضل طريقة ممكنة بـ "هاتريك" هز به شباك ليدز. (طالع التفاصيل)

وأصبح صلاح هو أول لاعب لليفربول يسجل ثلاثية في لقاء الريدز الافتتاحي في الدوري، منذ جون ألدريج موسم 1988-89.

الفوز أمن أول ثلاث نقاط لليفربول، فيما يتأجل الفوز الأول لليدز بعد العودة للدوري الممتاز لأول مرة منذ موسم 2003/2004.