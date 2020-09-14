كلوب: نعلم أننا مقبلون على موسم صعب والدليل ما فعله ليدز

الإثنين، 14 سبتمبر 2020 - 10:43

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول - ليدز - كلوب

كان يورجن كلوب المدير الفني لليفربول يعلم أن فريق ليدز يونايتد سيسبب لفريقه الكثير من المتاعب في لقاء الفريقين، والتي يتوقع الكثير منها هذا الموسم.

ليفربول انتصر على ليدز برباعية مقابل ثلاث في لقاء افتتاحي رائع ومثير للفريقين في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال كلوب في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "نحن نعلم أننا مقبلون على موسم صعب قبل أن نلعب مباراة ليدز".

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وأضاف المدرب الألماني "ليدز فريق مميز، ولقد قلت ذلك من قبل، والجميع شاهدوا كيف قدموا مباراة مثيرة".

وتابع "أعلم ما قد يثار حول هذه المباراة، البعض سيقولون إن ليدز لعبوا مباراة رائعة وسيستنكرون حدوث الأخطاء التي رأيناها في الملعب".

وأكمل "نحن نكن لهم الاحترام، وكنا نعلم أنهم سيتسببون لنا في المتاعب. لقد واجهنا بعض المشاكل وارتكبنا عددا من الأخطاء، ولذلك نجحوا في زيارة مرمانا".

وواصل "بخلاف ذلك، أنا سعيد بما قدمناه عندما كانت الكرة بحوزتنا. يجب أن نعترف أن طريقة لعبهم ودفاعهم عن مرماهم كانت رائعة للغاية، ولقد حافظوا عليها لـ95 دقيقة".

واستمر كلوب "من جانبنا، أعتقد أننا تعاملنا مع المباراة بشكل جيد ونجحنا في تسجيل أربعة أهداف، وربما كان علينا أن نسجل أهدافا أكثر".

وأتم "أنا سعيد بمردودنا في المباراة وبنتيجتها النهائية. أداؤنا الهجومي كان جيدًا، ولكننا نحتاج للتحسن أكثر في الشق الدفاعي، وهذا ما سنسعى إليه.

محمد صلاح واصل الحفاظ على لمعانه وتألقه وافتتح موسمه الجديد بأفضل طريقة ممكنة بـ "هاتريك" هز به شباك ليدز. (طالع التفاصيل)

وأصبح صلاح هو أول لاعب لليفربول يسجل ثلاثية في لقاء الريدز الافتتاحي في الدوري، منذ جون ألدريج موسم 1988-89.

الفوز أمن أول ثلاث نقاط لليفربول، فيما يتأجل الفوز الأول لليدز بعد العودة للدوري الممتاز لأول مرة منذ موسم 2003/2004.

يورجن كلوب ليدز يونايتد ليفربول محمد صلاح
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