إبراهيم نور الدين يدير مباراة الاتحاد والأهلي

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم أسماء حكام باقي مباريات الجولة الـ27 من الدوري المصري.

ويدير إبراهيم نور الدين مباراة الاتحاد السكندري والأهلي ويساعده تحسين أبو السادات وشهاب راشد، ومحمد العدوي حكما رابعا.

والثنائي محمد سلامة ومبروك نبيل للفيديو.

اما مباراة حرس الحدود والمصري يديرها محمد الحنفي ويعاونه كل من أحمد حسام وسيد حسن، ومحمد طعيمة حكما رابعا، والثنائي محمد دسوقي وعاطف حسين للفيديو.

وأخيرا مباراة أسوان وطنطا يديرها محمد عادل ويعاونه كل من وائل شعبان ومصطفى عطية، وأسامة إسماعيل حكما رابعا.

ومعهم الثنائي وائل فرحان ومحمود وفا للفيديو.

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