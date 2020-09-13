سلة - الأهلي يعلن صرف النظر عن التعاقد مع عاصم مرعي بسبب المغالاة المادية

أعلن النادي الأهلي بشكل رسمي صرف النظر عن التعاقد مع عاصم مرعي المحترف المصري في الدوري الألماني.

وأوضح الأهلي عبر موقعه الرسمي أن صرف النظر عن التعاقد مع اللاعب بسبب المغالاة في المقابل المالي الذي سوف يتقاضاه.

وشدد الأهلي أن ذلك جاء حفاظا على استقرار الفريق وتماشيا مع السياسة التي يتبعها النادي.

ودخل عاصم مرعي دائرة اهتمام الأندية الكبرى في مصر لدعم الصفوف مع بداية الموسم الجديد.

وكان اللاعب قد انتهى تعاقده مع فريقه الألماني ويدرس إمكانية العودة إلى مصر من جديد.

وارتبط اسم مرعي بالانضمام إلى الأهلي أو الزمالك أو الاتحاد السكندري بداية من الموسم المقبل.

ودخل عاصم مرعي قائمة المنتخب المصري لمعسكر الفريق في القاهرة استعدادا لتصفيات إفريقيا.

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